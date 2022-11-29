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Названы наиболее востребованные профессии в новогодние праздники в Москве

Эксперты перечислили наиболее востребованные профессии в новогодние праздники в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Специалисты сервиса по поиску работы Superjob выяснили, что в период новогодних праздников в Москве наибольшим спросом пользуются продавцы, курьеры и работники складов в разных сферах.

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Как отмечает «Вечерняя Москва» в понедельник, 28 ноября, исходя из данных прошлых лет, временный персонал на период новогодних праздников в столице чаще всего нанимают из числа кассиров и продавцов, складских рабочих и курьеров.

Эксперты отмечают, что также требуются официанты, повара, аниматоры, упаковщики, маркировщики и артисты, отмечает телеканал «360».

По словам специалистов, большая часть вакансий не требует наличия высшего образования, отмечает НСН. Соискателям посоветовали искать вакансии на новогодние праздники в конце осени, когда работодатели оценивают спрос.

Аналитики подчеркнули, что в сфере развлечений чаще всего повышенные ставки в новогодний период, пишет РИАМО.

18 ноября в Центре занятости населения сообщили, что Москве не удалось закрыть кадровый дефицит работников сферы ЖКХ к началу зимы. В настоящее время столице необходимо примерно 1,5 тыс. дворников. При этом открытых вакансий всего 150. Это объясняется тем, что многие организации ищут по 50, а то и по 100 человек.

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