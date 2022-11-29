Курдский альянс СДС попросил Россию наладить координацию с официальным Дамаском

Курдский альянс «Силы демократической Сирии» (СДС) обратился к России с просьбой помочь в достижении соглашения с сирийским правительством для обеспечения безопасности территорий, подконтрольных альянсу, на северо-востоке Сирии. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщил представитель СДС Арам Хана.

«Мы попросили россиян выступить инициаторами соглашения о координации действий с Дамаском для защиты нашей территории», — сказал он в интервью телеканалу Al Hadath.

Арам Хана добавил, что условия Турции, предложенные ранее российскими представителями, были отвергнуты.

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что турецкие ВВС в ходе воздушной операции против Рабочей партии Курдистана нанесли удары в четырех регионах Сирии и одном регионе Ирака. Уточнялось, что обстрелу подверглись поселение Дахир аль-Араб, которое населено вынужденными переселенцами из Рас-эль-Айна, деревня аль-Бейлонья, где масса вынужденных переселенцев из Африна.

21 ноября истребители F-16 военно-воздушных сил Турции возобновили удары в Сирии по позициям курдских формирований из РПК и курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Отмечалось, что они наносятся по сирийскому региону Кобани в ответ на обстрелы турецких городов.

В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что допускает проведение наземной операции в Сирии и Ираке после завершения воздушной части. По его словам, обезвреживание террористических организаций, их уничтожение в настоящее время являются неотъемлемым долгом турецких сил безопасности.

С 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. Переговоры по его урегулированию, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. За это время Турция провела на севере Сирии уже три военные операции. Турецкие войска взяли под контроль город Африн и пограничные районы к востоку от реки Евфрат.