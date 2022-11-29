Боб Дилан извинился за копии автографов в его книге за $599
Американский музыкант Боб Дилан принес извинения покупателям своей новой книги «Философия современной песни» из-за отсутствия обещанных индивидуальных автографов. Об этом 28 ноября сообщила газета The Guardian.
Отмечается, что стоимость книги составляет $599. Так, читатели обнаружили 17 идентичных подписей, после чего выяснилось, что минимум в части тиража книги использовали копии автографов.
Музыкант в соцсетях признался, что его склонили к простановке копий вместо оригиналов, пишет сайт aif.ru.
«Меня заверили, что такого рода вещи делаются постоянно в мире искусства и литературы», — написал он.
Также музыкант посетовал на головокружение после перенесенного коронавируса, из-за чего он не мог подписывать книги сам, отмечает телеканал «360».
Боб Дилан также пообещал «немедленно» исправить ситуацию.
20 ноября коллекцию писем Боба Дилана продали на аукционе за $670 тыс. Новым владельцем коллекции стал книжный магазин Португалии Lello. Как отмечает «Федеральное агентство новостей», Боб Дилан писал любовные письма девушке по имени Барбара Энн Хьюитт, с которой встречался еще в школе. Коллекция из 42 посланий охватывает период с 1957 по 1959 годы.