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Боб Дилан извинился за копии автографов в его книге за $599

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Фото: Global Look Press/www.imago-images.de/Oliver Willikonsky
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Американский музыкант Боб Дилан принес извинения покупателям своей новой книги «Философия современной песни» из-за отсутствия обещанных индивидуальных автографов. Об этом 28 ноября сообщила газета The Guardian.

Отмечается, что стоимость книги составляет $599. Так, читатели обнаружили 17 идентичных подписей, после чего выяснилось, что минимум в части тиража книги использовали копии автографов.

Музыкант в соцсетях признался, что его склонили к простановке копий вместо оригиналов, пишет сайт aif.ru.

«Меня заверили, что такого рода вещи делаются постоянно в мире искусства и литературы», — написал он.

Также музыкант посетовал на головокружение после перенесенного коронавируса, из-за чего он не мог подписывать книги сам, отмечает телеканал «360».

Боб Дилан также пообещал «немедленно» исправить ситуацию.

20 ноября коллекцию писем Боба Дилана продали на аукционе за $670 тыс. Новым владельцем коллекции стал книжный магазин Португалии Lello. Как отмечает «Федеральное агентство новостей», Боб Дилан писал любовные письма девушке по имени Барбара Энн Хьюитт, с которой встречался еще в школе. Коллекция из 42 посланий охватывает период с 1957 по 1959 годы.

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