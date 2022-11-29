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Reuters: страны ЕС не смогли согласовать уровень потолка цен на российскую нефть

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Евросоюз (ЕС) не смог согласовать потолок цен на нефть из России из-за позиции Польши. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

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По словам дипломатов, Варшава не смогла согласиться с предложениями стран G7 и считает, что предлагаемая стоимость энергоресурса слишком высокая.

«Соглашения нет. Юридические тексты уже согласованы, но Польша пока не может согласиться с ценой», — рассказал источник.

По словам европейского дипломата, Польша не предлагает никаких приемлемых альтернативных вариантов, а ее позиция вызывает раздражение.

28 ноября телеканал CNN рассказал, что страны ЕС не могут прийти к единому мнению насчет того, каким должна быть величина ценового потолка на российскую нефть. Часть стран ЕС, в частности Польшу, не устраивает предложение об установлении предельного уровня на российскую нефть в $65–70 за баррель.

В этот же день сообщалось, что инициатива Польши, которая заключается в снижении потолка цен на российскую нефть в два раза, вызвала множество споров в ЕС и может подорвать его единство.

27 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что позицией РФ остается не торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы.

До этого, 24 ноября, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что переговоры стран ЕС о введении предложенного «большой семеркой» (G7) ограничения стоимости российской нефти зашли в тупик. Представители государств разошлись во мнениях. Как написало агентство, Польша и страны Балтии отказались согласовывать потолок цен на топливо из РФ в районе $65 за баррель, посчитав предложение слишком щедрым для Москвы.

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