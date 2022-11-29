Реклама
Прямой эфир
Мир
Курдский альянс СДС попросил Россию наладить координацию с официальным Дамаском
Культура
Боб Дилан извинился за копии автографов в его книге за $599
Общество
На подконтрольном Киеву правобережье Херсонщины боевики убили мать и сына
Общество
Мурашко рассказал об изменениях цен на лекарства за год на 2,3%
Мир
Большинство американцев одобрили проведение расследования против Хантера Байдена
Туризм
Новогодний отдых в России подорожал до 20%
Общество
Мэр Снигиревки рассказал об аресте украинскими боевиками сотрудников администрации
Армия
Российские военнослужащие поговорили с родными по телемосту
Мир
Встреча глав МИД Турции, Финляндии и Швеции по НАТО состоится 29 ноября
Мир
В ФРГ объяснили отказ Шольца в поставках танков Украине боязнью реакции со стороны РФ
Мир
В США рассказали о принуждении Германии к участию в конфликте на Украине
Мир
Стало известно о взрывах в Днепропетровске

Большинство американцев одобрили проведение расследования против Хантера Байдена

Rasmussen Reports: 62% граждан США одобрили проведение расследования против Хантера Байдена
0
Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более половины американцев выступают за проведение расследования против сына действующего президента США Джо Байдена Хантера. Об этом свидетельствуют опубликованные 28 ноября результаты опроса, проведенного компанией Rasmussen Reports.

Трудный подрос: как скандалы сына Байдена повлияют на карьеру президента
И будут ли республиканцы использовать «Хантер-кейс» для запуска импичмента действующему главе США

«Новый общенациональный опрос показал, что 62% [американских] избирателей одобряют расследование республиканцами из палаты представителей зарубежных сделок Хантера Байдена», — сказано на официальном сайте Rasmussen Reports.

Уточняется, что инициативу не поддержали 34% опрошенных, 23% из которых выступают категорически против расследования. Больше всего, по данным Rasmussen Reports, идею не одобрили избиратели-демократы, в то время как среди избирателей-республиканцев проведение расследования положительно оценили 86%.

Опрос был проведен 22 ноября, в нем приняли участие 1000 американских избирателей. Погрешность составила около 3%.

Ранее, 17 ноября, член комитета по надзору в палате представителей, республиканец Джеймс Комер объявил, что в отношении Джо Байдена и членов его семьи будет проведено расследование по подозрению в участии в международных бизнес-схемах. Он отметил, что расследование будет касаться в том числе возможных случаев мошенничества и коррупции.

14 октября экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана, политический обозреватель Пол Крейг Робертс рассказал «Известиям», что Хантеру Байдену могут предъявить обвинения в налоговых преступлениях и ложных показаниях при покупке оружия. Он считает, что политической карьере его отца ничто не угрожает, так как ФБР не рискнет расследовать более серьезные преступления.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022