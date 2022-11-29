Большинство американцев одобрили проведение расследования против Хантера Байдена

Более половины американцев выступают за проведение расследования против сына действующего президента США Джо Байдена Хантера. Об этом свидетельствуют опубликованные 28 ноября результаты опроса, проведенного компанией Rasmussen Reports.

«Новый общенациональный опрос показал, что 62% [американских] избирателей одобряют расследование республиканцами из палаты представителей зарубежных сделок Хантера Байдена», — сказано на официальном сайте Rasmussen Reports.

Уточняется, что инициативу не поддержали 34% опрошенных, 23% из которых выступают категорически против расследования. Больше всего, по данным Rasmussen Reports, идею не одобрили избиратели-демократы, в то время как среди избирателей-республиканцев проведение расследования положительно оценили 86%.

Опрос был проведен 22 ноября, в нем приняли участие 1000 американских избирателей. Погрешность составила около 3%.

Ранее, 17 ноября, член комитета по надзору в палате представителей, республиканец Джеймс Комер объявил, что в отношении Джо Байдена и членов его семьи будет проведено расследование по подозрению в участии в международных бизнес-схемах. Он отметил, что расследование будет касаться в том числе возможных случаев мошенничества и коррупции.

14 октября экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана, политический обозреватель Пол Крейг Робертс рассказал «Известиям», что Хантеру Байдену могут предъявить обвинения в налоговых преступлениях и ложных показаниях при покупке оружия. Он считает, что политической карьере его отца ничто не угрожает, так как ФБР не рискнет расследовать более серьезные преступления.