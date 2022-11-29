Синоптики предупредили о гололедице в Москве и области 29 ноября
Погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков, гололедица и от 6 градусов мороза ожидают москвичей во вторник, 29 ноября. Соответствующий прогноз был опубликован на сайте российского Гидрометцентра.
Днем в Москве синоптики обещают от 6 до 4 градусов ниже нуля, ночью — понижение температуры вплоть до -11 градусов.
На территории Московской области ожидается от -8 до -3 градусов в дневное время суток и 14 градусов мороза — в ночное.
Прогнозируется ветер юго-восточного направления со скоростью 2–7 м/с.
Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба.
Ранее, 27 ноября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что календарная зима в Москве начнется с усиления морозов и аномально высокого давления. Он уточнил, что днем 28 ноября температура воздуха в Москве составит –1…–6 градусов, во вторник под утро похолодает до –5…–10 градусов.