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В Совфеде обсудили меры для обеспечения безопасности Запорожской АЭС

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские сенаторы провели межведомственные консультации, по итогам которых будут подготовлены предложения по обеспечению безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник, 28 ноября, на сайте Совета Федерации.

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В ходе консультаций сенаторы выслушали мнения представителей МЧС, МИД России, «Росатома», Росгвардии и ученых, которые занимаются вопросами ядерной безопасности. Выводы специалистов будут приняты во внимание в процессе подготовки предложений для высших государственных органов власти.

«Мы наблюдаем за происходящей ситуацией вокруг Запорожской атомной электростанции — крупнейшей АЭС в Европе и одной из мощнейших в мире. Парламентарии не могут оставаться в стороне от той глобальной угрозы, которая несет текущее положение дел вокруг АЭС», — отметил заместитель председателя Совфеда Юрий Воробьев.

Ранее, 25 ноября, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва ведет диалог с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросам о международном мониторинге соблюдения договоренностей по защитной зоне у ЗАЭС.

23 ноября глава корпорации «Росатом» Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили обстановку на Запорожской АЭС и роль миссии МАГАТЭ в обеспечении безопасности станции.

21 ноября в Кремле призвали страны Запада повлиять на Украину для прекращения обстрелов ЗАЭС. За день до этого советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские боевики нанесли 15 ударов по территории Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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