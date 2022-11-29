Диетолог дала советы по питанию зимой

Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова посоветовала воздержаться от резкой смены рациона зимой вопреки распространенному мнению, что в холодное время года стоит есть больше жирной и белковой пищи.

В беседе с Пятым каналом в понедельник, 28 ноября, специалист отметила, что тяжелая, жирная, жареная, с большим количеством масла и жиров еда может привести только к негативным последствиям для организма. Рацион человека должен быть примерно одинаковым в течение всего года. Для нормального самочувствия стоит лишь вносить определенные сезонные корректировки.

По ее словам, зимой важно есть большое количество фруктов и овощей, а также свежей зелени. Она уточнила, что некоторые несезонные продукты в зимний период содержат меньше полезных веществ, и об этом следует помнить. Она посоветовала не забывать про цитрусовые, корнеплоды, хурму, квашеную капусту, пишет сайт kp.ru.

Филиппова призвала помнить о физической активности зимой: кататься на лыжах и коньках, гулять на свежем воздухе. Это поможет поддержать здоровье организма.

26 ноября диетолог Зоя Богданова объяснила необходимость питьевого режима в холодную погоду. По ее словам, температура тела повышается и понижается за счет терморегуляции. В холода организм начинает подтягивать условно теплое кровообращение к внутренним органам, чтобы согреться. Она объяснила, что вода позволяет организму получать энергию за счет деления клеток, распада микроэлементов: без воды эти процессы невозможны, и человек не согреется.

24 ноября врач-диетолог Лидия Ионова дала советы о том, чем питаться в зимний период. По ее словам, во фруктах и овощах содержится не так много витаминов. Фрукты дают человеку витамин С и картиноиды. Витаминов группы В во фруктах нет. Ионова отметила, что в рационе желательно присутствие капустных и крестоцветных, а также грубоволокнистых овощей, с содержанием большого количества клетчатки: репы, редиса, моркови, пишет РИАМО. Врач заключила, что сбалансированный рацион, в котором присутствуют мясо, рыба, птица, фрукты и овощи, является источником витаминного комплекса.

В мае д. м. н., врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал об ускоряющем старение популярном продукте. По его словам, крабовые палочки ускоряют старение организма и повышают вероятность развития различных болезней, отмечает телеканал «Звезда». Врач пояснил, что крабовые палочки наряду с колбасами и сосисками относятся к группе глубоко переработанных продуктов с содержанием большого количества химических добавок. Употребление таких продуктов, по словам Гинзбурга, чревато развитием онкологии и сердечно-сосудистых патологий.

В январе 2021 года диетолог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала Life.ru, как питаться в сильные морозы. Она посоветовала употреблять большее количество молочных жиров. По ее словам, в яйцах также есть животные жиры в хорошем сбалансированном содержании, это также источник полноценного белка, необходимого для синтеза антител. Также в рацион хорошо включить сливочное масло и продукты с содержанием витамина D — например, рыбу, пишет RT.