Реклама
Прямой эфир
Мир
Рассекречены документы о кровавом терроре поляков против украинцев в годы ВОВ
Общество
НДФЛ заплатят все работающие за границей россияне
Мир
ФРГ потратит €20 млрд на покрытие дефицита боеприпасов из-за поставок на Украину
Мир
Посол РФ в Канаде назвал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды причиной вызова в МИД страны
Общество
Синоптики предупредили о гололедице в Москве и области 29 ноября
Мир
Французский политик назвал триллионы евро платой ЕС за помощь Украине
Происшествия
Стало известно о гибели двух человек в результате ДТП на севере Москвы
Спорт
Португалия обыграла Уругвай и обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2022
Мир
Reuters рассказало о неудачной попытке стран ЕС договориться о потолке цен на нефть РФ
Мир
Илон Маск сообщил об отказе Apple размещать рекламу в Twitter
Туризм
Сейшелы с 1 декабря отменят документы по COVID-19 для въезда туристов
Мир
Стало известно о взрывах в Днепропетровске

Диетолог дала советы по питанию зимой

Диетолог Филиппова посоветовала воздержаться от резкой смены рациона зимой
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова посоветовала воздержаться от резкой смены рациона зимой вопреки распространенному мнению, что в холодное время года стоит есть больше жирной и белковой пищи.

Восполнение солнца: чем грозит дефицит витамина D
И почему передозировка добавками с полезным веществом ничем не лучше

В беседе с Пятым каналом в понедельник, 28 ноября, специалист отметила, что тяжелая, жирная, жареная, с большим количеством масла и жиров еда может привести только к негативным последствиям для организма. Рацион человека должен быть примерно одинаковым в течение всего года. Для нормального самочувствия стоит лишь вносить определенные сезонные корректировки.

По ее словам, зимой важно есть большое количество фруктов и овощей, а также свежей зелени. Она уточнила, что некоторые несезонные продукты в зимний период содержат меньше полезных веществ, и об этом следует помнить. Она посоветовала не забывать про цитрусовые, корнеплоды, хурму, квашеную капусту, пишет сайт kp.ru.

Филиппова призвала помнить о физической активности зимой: кататься на лыжах и коньках, гулять на свежем воздухе. Это поможет поддержать здоровье организма.

26 ноября диетолог Зоя Богданова объяснила необходимость питьевого режима в холодную погоду. По ее словам, температура тела повышается и понижается за счет терморегуляции. В холода организм начинает подтягивать условно теплое кровообращение к внутренним органам, чтобы согреться. Она объяснила, что вода позволяет организму получать энергию за счет деления клеток, распада микроэлементов: без воды эти процессы невозможны, и человек не согреется.

24 ноября врач-диетолог Лидия Ионова дала советы о том, чем питаться в зимний период. По ее словам, во фруктах и овощах содержится не так много витаминов. Фрукты дают человеку витамин С и картиноиды. Витаминов группы В во фруктах нет. Ионова отметила, что в рационе желательно присутствие капустных и крестоцветных, а также грубоволокнистых овощей, с содержанием большого количества клетчатки: репы, редиса, моркови, пишет РИАМО. Врач заключила, что сбалансированный рацион, в котором присутствуют мясо, рыба, птица, фрукты и овощи, является источником витаминного комплекса.

В мае д. м. н., врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал об ускоряющем старение популярном продукте. По его словам, крабовые палочки ускоряют старение организма и повышают вероятность развития различных болезней, отмечает телеканал «Звезда». Врач пояснил, что крабовые палочки наряду с колбасами и сосисками относятся к группе глубоко переработанных продуктов с содержанием большого количества химических добавок. Употребление таких продуктов, по словам Гинзбурга, чревато развитием онкологии и сердечно-сосудистых патологий.

В январе 2021 года диетолог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала Life.ru, как питаться в сильные морозы. Она посоветовала употреблять большее количество молочных жиров. По ее словам, в яйцах также есть животные жиры в хорошем сбалансированном содержании, это также источник полноценного белка, необходимого для синтеза антител. Также в рацион хорошо включить сливочное масло и продукты с содержанием витамина D — например, рыбу, пишет RT.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022