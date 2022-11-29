Компании планируют выпускать цифровые облигации и токены на золото

Покупка россиянами токенов на ценные бумаги, редкоземельные металлы и драгоценные камни приближается к реализации. Участники рынка уже прорабатывают выпуск новых продуктов, рассказали в пресс-службе ВТБ.

По их мнению, спрос на цифровые финансовые активы (ЦФА) со стороны инвесторов будет формироваться в 2023 году. Таким образом они смогут приобрести аналог традиционного инструмента в цифровой форме и заработать на росте цены актива или купонном доходе в случае облигаций.

Кроме того, инвесторы смогут купить токены, которые закрепляют право на получение золота в физической форме. Возможность выпуска такого инструмента сейчас прорабатывают в компании «Лайтхаус» (партнер Трансмашхолдинга), рассказал гендиректор Денис Иорданиди. По его словам, продажу этого продукта через платформу компании будут осуществлять эмитенты, которые предлагают металл на рынке.

Россияне также смогут инвестировать в цифровые облигации. В «Ростелекоме» рассматривают выпуск в формате ЦФА аналогов облигаций и других инструментов, рассказали «Известиям» в пресс-службе организации. Там отметили, что одним из преимуществ таких продуктов перед классическими будет быстрота их выпуска.

Необходимо разработать дополнительное регулирование, которое позволит розничным инвесторам совершать сделки с цифровыми активами через брокеров и управляющих, заявили в пресс-службе ЦБ. Предполагается, что клиенты будут иметь непосредственный доступ к своим цифровым кошелькам на платформе операторов информационных систем. Ранее регулятор предложил такую концепцию в докладе о развитии рынка ЦФА.

Подробности — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Сила токена: компании готовятся выпускать цифровые облигации и права на золото»