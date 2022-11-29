Посол РФ в Канаде назвал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды причиной вызова в МИД страны

Посол РФ Олег Степанов 28 ноября сообщил, что его вызвали в МИД Канады для выражения обеспокоенности из-за закона о запрете ЛГБТ-пропаганды.

«Был приглашен заммининдел Сандрой Маккардел, которая выразила озабоченность правительства Канады нашими законодательными инициативами по сбережению молодого поколения от нетрадиционной пропаганды, которые они считают противоречащими универсальным правам человека», — сказал он в беседе с журналистами.

Канадская сторона также выразила несогласие и озабоченность в связи с публикациями посольства заявления в защиту традиционных ценностей, передает «РИА Новости». Так, в своем Twitter-аккаунте посольство опубликовало изображение, на котором перечеркнут радужный флаг и подпись, что семья — это мужчина, женщина и дети.

По словам Степанова, он дал развернутый ответ и назвал критику западных стран вмешательством во внутренние дела России, а также попыткой «повлиять на независимый законодательный процесс в суверенном государстве». Он напомнил, что посольство Канады в Москве вывешивало радужные флаги, что Россия считает нарушением венской конвенции о дипломатических сношениях и проявлением неуважения к обычаям и традициям страны пребывания.

«Я посоветовал нашим канадским контрпартнерам выход из этой ситуации. Мы ожидаем от них невмешательства в наши внутренние дела, в нашу жизнь по нашим обычаям, историческим канонам и ценностям. И тогда тем самым они не будут создавать из так называемой ЛГБТ-повестки ненужное обременение и раздражитель в наших двусторонних отношениях. Всё должно происходить на принципе суверенного равенства государств», — добавил он.

Посол резюмировал, что российская сторона со своими традициями «не идет и не насаживает», поэтому требует «от коллективного Запада, чтобы они тоже со своими псевдоценностями не приходили».

«Тогда мы будем жить дружно. Каждый в своей стране будет реализовывать свою жизнь по своим предпочтениям и принципам», — сказал Степанов.

О вызове посла в канадский МИД стало известно ранее этим же днем.

Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии ранее, 24 ноября. Документ был поддержан единогласно.

В ГД уточнили, что закон вводит прямой запрет пропаганды ЛГБТ и трансгендерности, а также педофилии, демонстрации ЛГБТ среди несовершеннолетних побуждающей детей к смене пола информации. Запрещена такая пропаганда в интернете (в том числе в играх), СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кинематографе, рекламе. Подчеркивается, что также запрещено продавать товары с соответствующей информацией.