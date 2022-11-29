Пентагон назвал крайне важным продолжение диалога с Россией по безопасности

Продолжение диалога США и России по вопросам безопасности является крайне важным, Соединенные Штаты сохраняют каналы коммуникации с РФ. Об этом представитель Пентагона сообщил ТАСС в понедельник, 28 ноября.

«США сохраняют несколько каналов для обсуждения с Россией критически важных вопросов безопасности во время непредвиденных или чрезвычайных обстоятельств в целях предотвращения просчетов, военных инцидентов и эскалации. Мы считаем обнадеживающими недавние телефонные разговоры представителей руководства Пентагона с российскими коллегами и считаем продолжение диалога крайне важным», — сказал представитель минобороны США.

Таким образом он прокомментировал информацию агентства Reuters о том, что за время проведения Россией спецоперации по защите Донбасса США только один раз использовали линию связи, созданную военными РФ и США во избежание конфликтных ситуаций по вопросу Украины.

Собеседник агентства также подчеркнул, что американская сторона считает обнадеживающим тот факт, что в октябре состоялись телефонные переговоры между министрами обороны США и РФ Ллойдом Остином и Сергеем Шойгу, а также между председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли и главой Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым.

Ранее в этот день временная поверенная в делах Соединенных Штатов Америки в Москве Элизабет Руд заявила, что США привержены контролю над вооружениями и ждут возможности возобновить диалог с Россией по стратегической стабильности. Она отметила, что в ближайшее время пройдет встреча двусторонней комиссии, в рамках которой стороны обсудят Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Ожидалось, что переговоры комиссии пройдут в Каире с 29 ноября по 6 декабря, но позднее стало известно, что заседание не состоится. В МИД РФ сообщили, что переговоры переносятся на более поздний срок.

27 октября президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова решать с США любые вопросы по вооружениям. Он отметил, что в декабре прошлого года российская сторона предлагала США продолжить диалог по стратегической стабильности, но не получила ответа.