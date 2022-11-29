На Украине сообщили о восстановлении более 50% поврежденных объектов теплоснабжения
На Украине восстановлено 316 объектов теплоснабжения, что составляет 53,3% от общего количества пострадавших объектов. Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов в понедельник, 28 ноября.
«Особые усилия сейчас направляются на налаживание работы теплогенерирующих предприятий на территориях Харьковской и Херсонской областей, где сохраняется сложная ситуация с доступом к коммуникациям», — сообщила пресс-служба «Нафтогаза».
Ранее, 28 ноября, стало известно, что ситуация в энергетической сфере в ряде украинских регионов близка к катастрофической. Ситуация в энергетике может вызвать рост протестных настроений среди украинцев. Кроме того, наблюдается нехватка квалифицированных работников и комплектующих для ремонта энергообъектов.
Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.
Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается.
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