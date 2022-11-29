Диетолог назвала полезные для пожилых людей приправы

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о полезных для пожилых людей приправах.

В беседе с «Москвой 24» в понедельник, 28 ноября, специалист отметила, что одной из таких приправ является лавровый лист. Она пояснила, что его присутствие в рационе делает эффект очищения от лишних солей, которые часто откладываются в суставах, достаточно мягким.

Кроме того, Дюваль рассказала, что куркума помогает снимать воспаление, в том числе и суставов. Достаточно использовать ее в приготовлении блюд, лучше в сочетании с черным перцем. Как пояснила врач, в этом случае она будет максимально хорошо усваиваться.

Также среди полезных приправ эксперт назвала имбирь, пишет RT. В нем содержатся вещества, стимулирующие выработку желудочного сока и улучшающие пищеварение, что особенно важно для пожилых людей.

27 ноября Дюваль рассказала о самых полезных для пожилых людей видах мяса. Так, для лучшего усвоения пищи организмом диетолог посоветовала делать фарш из мяса кролика или индейки, которые не выносят химических пищевых добавок в рационе, пишет «Федеральное агентство новостей». Фарш можно перемешивать с яйцом, использовать сливки и запечь в духовке, резюмировала диетолог.

22 ноября Дюваль рассказала о рационе для поддержания бодрости на работе. В беседе с «Ридусом» эксперт уточнила, что лучше всего брать еду из дома, а не перекусывать снеками или фастфудом. В полноценный прием пищи должны входить зелень и овощи, белки, а также сложные углеводы — например, крупы. Врач предупредила, что жирная пища спровоцирует упадок сил и сонливость, отмечает телеканал «360».

В августе врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова назвала уменьшающие аппетит специи. По ее словам, корица, мята и имбирь могут помочь человеку снизить аппетит и нормализовать пищеварение.