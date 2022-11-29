Эксперт оценил возможность США и Венесуэлы наладить нефтяное сотрудничество

Решение Минфина США снять санкции с венесуэльской нефти — часть большого переговорного процесса, который идет с марта этого года. Об этом «Известиям» заявил заместитель директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь.

27 ноября Вашингтон разрешил американской Chevron возобновить добычу нефти в Венесуэле. Она находится под нефтяными санкциями с 2019 года — тогда США не признали законным президентом республики Николаса Мадуро. В Вашингтоне снятие рестрикций объясняют гуманитарными соображениями, ведь недавно официальный Каракас начал переговоры с оппозицией. Однако СМИ и эксперты указывают на неслучайное совпадение — 5 декабря в силу вступает нефтяное эмбарго ЕС против РФ.

«Я бы не связывал этот жест исключительно с энергетической историей. Всё-таки для Вашингтона заместить российскую нефть — это не такая уж огромная проблема, с которой могут помочь справиться Канада и Колумбия», — заявил «Известиям» Дмитрий Розенталь.

По его словам, американцы хотят политического жеста от Венесуэлы в сторону США, в том числе отказа от сотрудничества с Россией.

«Готов ли на это пойти президент Боливарианской республики — большой вопрос. Николас Мадуро прекрасно понимает, что после того, как Вашингтон решит свои проблемы с РФ, он рано или поздно займется венесуэльским лидером. То есть, ему нужны большие гарантии безопасности для вступления в сделку», — замечает эксперт.

Дмитрий Розенталь считает, что сейчас Боливарианская республика стремится лавировать между крупными игроками мировой политики в лице РФ и США, пытаясь выиграть какие-то преимущества от взаимодействия с обеими странами.

Подробности — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Проявить оппозицию: зачем США хотят вернуть венесуэльскую нефть»