В Москве появится 35,5 тыс. новых вакансий

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что благодаря программе по стимулированию создания мест приложения труда (МПТ) в столице построят 63 объекта, где смогут трудоустроиться 35,5 тыс. человек. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщается на сайте столичной мэрии.

По словам Ефимова, город с момента старта программы в 2020 году заключил с инвесторами 27 соглашений о строительстве различных объектов, пишет RT.

Так, по программе будут построены промышленные, коммерческие или социальные объекты, что и обеспечит появление новых рабочих мест.

В частности, в столице построят восемь деловых центров, шесть технопарков, четыре торговых центра и три торгово-офисных здания, уточняет НСН. Общая площадь всех объектов превысит 1,35 млн кв. м.

Как рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, больше всего рабочих мест будет создано в офисно-деловых и торговых объектах — порядка 22,7 тыс. В социальных объектах появится около 3,4 тыс. рабочих мест, пишет сайт kp.ru.

Взамен город предоставит девелоперам льготу при переоформлении участков под возведение жилья.

Программа стимулирования создания мест приложения труда способствует сбалансированной застройке районов, помогает решать проблему маятниковой миграции, разгружать общественный транспорт, отмечает агентство городских новостей «Москва».

18 ноября «Известия» сообщали, что приглашения на собеседование в октябре этого года получили 317 тыс. кандидатов от 45 лет — это рекордный показатель с начала 2021 года. Согласно статистике hh.ru, в этот период были особенно востребованы соискатели зрелого возраста в сферах автобизнеса, страхования, транспорта и логистики, безопасности и строительства.