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Гендиректор ЕК Йоргенсен: ЕС не откажется от топлива из России, пока не сократит энергопотребление

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Европейский союз (ЕС) не сможет обрести независимость от поставок российского топлива, пока не снизит собственное энергопотребление. Об этом в понедельник, 28 ноября, заявила генеральный директор Еврокомиссии Дитте Юль Йоргенсен.

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«ЕС не сможет найти замену поставкам топлива из России без снижения уровня собственного энергопотребления. Я хочу подчеркнуть важность сокращения спроса на энергоносители», — сказала она в интервью американской газете The Washinghton Post.

Йоргенсен также отметила, что на данный момент наблюдается увеличение предложения в топливном секторе от других поставщиков, в том числе от США. По мнению гендиректора ЕК, это не полностью помогает заменить поставки российского топлива, а перспективы дальнейших поставок газа из России в ЕС неясны.

Также Йоргенсен сообщила, что за последний месяц поставки российского газа составили около 7% от всех поставок топлива в Евросоюз, по сравнению с 40%, которые Европа получала от России до спецоперации РФ по защите Донбасса. При этом, по ее словам, ЕС в этом году заполнил подземные хранилища газа (ПХГ) более, чем на 95%.

В том же интервью Йоргенсен заявила, что зимой 2023–2024 годов Евросоюз ждут большие трудности, чем в ближайшие месяцы. Представитель ЕК пояснила, что такие ожидания прогнозируется на основе сохраняющегося дисбаланса на глобальных финансовых рынках, в том числе рынке газа.

Президент России Владимир Путин еще в апреле отмечал, что отказ ряда стран Запада от партнерства с РФ, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам: везде поднимаются цены, инфляция зашкаливает.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой Путин объявил 24 февраля. Эта инициатива уже ударила по экономике западных стран.

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