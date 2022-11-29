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Майор Черняков продолжил корректировку огня по боевикам после получения травмы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Майор Денис Черняков оказал помощь раненым солдатам и эвакуировал их из-под огня украинских боевиков, после чего, получил ранение, но продолжил корректировать огонь артиллерии. О новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало во вторник, 29 ноября.

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Черняков принимал участие во взятии под контроль стратегически важного объект. Однако украинские националисты предпринимали попытку наступления на позиции российских десантников, активно применяя при этом артиллерийский и минометный огонь. Так, десантники, находясь в отрыве от основных сил, сдерживали атаки боевиков. Находясь в обороне, майор Черняков вместе с другим офицером совершили вылазку в район расположения противника, где обнаружили в прилегающей к объекту лесополосе группу боевиков и уничтожили их, захватив трофейный автомобиль.

На автомобиле майор Черняков с товарищем осуществляли подвоз боеприпасов и продовольствия, доставляемого силами армейской авиации и сбрасываемого с воздуха, а также эвакуировали раненых. В итоге националисты, не сумев взять штурмом стратегический объект, отступили.

Подразделение под командованием лейтенанта Ивана Мещерякова выполняло боевую задачу по удержанию одного из ключевых населённых пунктов. Однако украинские националисты при поддержке артиллерии и минометов атаковали позиции армии РФ силами пехоты и бронетанковой группы, состоящей из танков и БМП. Так, лейтенант Мещеряков отдал приказ на применение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с целью корректировки огня артиллерии, а также отвел приданные подразделению танки на заранее подготовленные рубежи для удара по противнику с закрытых огневых позиций.

В ходе боя, проводя воздушную разведку с беспилотника, подразделение Мещерякова точно выдавало сведения о местонахождении и перемещении техники и живой силы украинских вооруженных формирований на вышестоящий командный пункт. По полученным координатам российская артиллерия и танки нанесли удар, в результате которого было уничтожено три танка и четыре БМП украинских боевиков. Пехота националистов, лишившись поддержки бронетехники, отступила и попыталась закрепиться в близлежащей лесополосе, где и была уничтожена прицельным огнем российской артиллерии и танков, так и не дойдя до оборонительных позиций армии РФ.

Рядовой Алексас Рудзинскас выполнял задачи по доставке материально-технического имущества российским подразделениям. Украинские боевики предприняли попытку уничтожения колонны автомобильной техники армии РФ. Сориентировавшись в сложной обстановке, рядовой Рудзинкас вывел автомобиль с боеприпасами из-под огня противника в безопасное место, не допустив ее поражения и подрыва боекомплекта.

Таким образом, грамотные действия Алексаса Рудзинкаса позволили избежать детонации боекомплекта, сохранить в исправности технику и имущество, своевременно пополнить резервы российских подразделений. За время участия в специальной военной операции Алексас Рудзинкас совершил более 20 рейсов, доставив на позиции свыше 100 т различного груза.

Ранее, 28 ноября, водитель автомобильного отделения ефрейтор Никита Арефьев осуществлял подвоз боеприпасов к позициям российской группировки войск, ведущей бои с украинскими националистами. Колонна подверглась минометному обстрелу со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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