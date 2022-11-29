Президент ФРГ назвал несерьезными призывы к прекращению огня на Украине

Призывы к прекращению огня на Украине на данный момент несерьезны. Об этом в понедельник, 28 ноября, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью Deutsche Welle (признано СМИ-иноагентом).

«Любые призывы к прекращению огня сейчас несерьезны. Потому что перемирие в этот момент означало бы, по сути, признание уже произошедшей несправедливости», — сказал Штайнмайер, указывая на итоги референдумов по вопросу присоединения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей к России.

Президент ФРГ добавил, что на данный момент не видит выхода из сложившейся ситуации. Он отметил, что считает невозможным точно спрогнозировать дальнейшие гарантии безопасности для Украины.

«Мы всё еще находимся на том этапе, когда не можем точно сказать, как могут выглядеть такие гарантии безопасности, кто будет их предоставлять и каково должно быть их содержание. Потому что содержание таких гарантий связано с окончанием боевых действий. А поскольку конца боевых действий пока не видно, гарантии безопасности не могут быть сформулированы», — подытожил он.

Ранее, 7 ноября, Штайнмайер указал на право Украины принимать решение по переговорам. Высказывание президента ФРГ прозвучало на фоне появления материалов в СМИ и высказываний политиков о том, что западные кураторы убеждают президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией и дипломатическим путем завершить противостояние.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 2 ноября во время телефонной беседы с президентом Украины обсуждал российско-украинский конфликт и пути его разрешения. Эрдоган заявил, что следует активизировать дипломатические усилия, чтобы положить конец конфликту справедливым миром.

31 октября президент России Владимир Путин заявил, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. При этом он отметил, что киевские власти на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

В начале октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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