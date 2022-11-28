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Жители севера Лондона сообщили о взрыве

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Фото: Twitter/barnabyslater
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Жители северной части Лондона сообщили о взрыве. Об этом рассказало издание Daily Express в понедельник, 28 ноября.

Полицейские сообщили, что шум был вызван громом и молнией. По информации MyLondon, жители, которые слышали хлопок, сообщили, что он был слишком громким, чтобы быть просто «погодным явлением». Отмечается, что огромная вспышка света сопровождалась также столбом дыма.

«Большинство сообщений о шуме поступило из районов Ислингтон и Сток-Ньюингтон, хотя другие жители также сообщали о том, что слышали его в Камдене, Хакни и Стратфорде», — отмечается в публикации.

Пожарные также не обнаружили следов возгорания. В Twitter пользователи поделились, что слышали взрыв, но грозовые тучи они не увидели.

Ранее этим же днем на химическом заводе в турецкой провинции Денизли произошел пожар. Очевидцы сообщали о густом черном дыме и нескольких взрывах.

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