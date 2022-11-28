Два человека погибли при пожаре в девятиэтажном доме в Екатеринбурге

Два человека погибли в результате пожара в девятиэтажном доме в Екатеринбурге. Об этом , в понедельник, 28 ноября, сообщили в МЧС по Свердловской области.

Уточняется, что еще три человека пострадали. При этом огнеборцы спасли 33 человек, из которых семеро — дети. Еще 60 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарной бригады.

«В 21:51 (19:51 мск. — Ред.) поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чайковского. Прибывшие пожарные подразделения установили, что произошло возгорание в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома коридорного типа», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Пожар был локализован в 23:19 (21:19 мск) на площади 30 кв. м. Открытое горение было ликвидировано в 23:29 (21:29 мск).

На месте происшествия продолжают работать 67 пожарных и 18 единиц пожарно-спасательной техники. Для жителей дома подготовлен пункт временного размещения.

Ранее в этот день мужчина погиб в результате пожара в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле. Установлено, что в квартире за неуплату ранее отключили электричество. После этого владелец жилья самостоятельно подключился к снабжению.