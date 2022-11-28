Пентагон рассказал о нескольких каналах связи с РФ по вопросам безопасности

У США и России есть несколько каналов связи для обсуждений в сфере безопасности, их недавнее использование обнадеживает. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщили в Пентагоне.

«США сохраняют несколько каналов связи для обсуждения важнейших вопросов безопасности с Россией во время непредвиденных обстоятельств или чрезвычайных ситуаций в целях предотвращения просчетов, военных инцидентов и эскалации. Нас обнадеживают недавние звонки высокопоставленных представителей Пентагона российским коллегам, и мы считаем, что продолжение диалога имеет решающее значение», — рассказали «РИА Новости» в ведомстве.

Ранее в этот день временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд заявила, что между главами Центрального разведывательного управления и Службы внешней разведки Уильямом Бёрнсом и Сергеем Нарышкиным существует канал для управления рисками, в особенности ядерными. Она уточнила, что данный канал связи страны вновь могут задействовать, однако пока этого в планах нет.

8 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ и США продолжают точечно взаимодействовать в тех сферах, где это важно, Москва всё так же открыта к диалогу. Она добавила, что точечные контакты по линии ведомств РФ и структур США сохраняются и не связаны с понятием полноформатных отношений.

В тот же день руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс указал на важность сохранения каналов диалога с РФ на фоне напряженности.

За последние месяцы было обнародовано несколько контактов на высоком уровне между официальными лицами США и России, поскольку Вашингтон настаивал на том, чтобы любые переговоры о прекращении конфликта на Украине проводились между Москвой и Киевом.

В Кремле на сообщения о переговорах заявили, что западная пресса публикует много уток и лучше получить официальные заявления от Белого дома. Также российская сторона напомнила, что всегда готова и открыта к началу переговоров с Киевом.