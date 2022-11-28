Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Мирный житель погиб на АЗС в Донецке при обстреле ВСУ
Армия
Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник выведен на орбиту
Мир
ФРГ потратит €20 млрд на покрытие дефицита боеприпасов из-за поставок на Украину
Мир
На Украине призвали страны Запада поставить ракеты дальностью 800 км
Политика
Путин и Токаев подписали совместную декларацию по итогам встречи в Кремле
Мир
Пентагон рассказал о нескольких каналах связи с РФ по вопросам безопасности
Мир
Die Welt сообщает о нехватке боеприпасов в армии ФРГ из-за поставок ВСУ
Происшествия
Поезда Савеловского направления МЖД задерживаются из-за травмирования человека
Общество
ГУМ-каток открылся на Красной площади в Москве
Общество
В ЕР призвали расширить поддержку на все семьи с детьми в сельской местности
Туризм
Сейшелы с 1 декабря отменят документы по COVID-19 для въезда туристов
Спорт
Сборная Бразилии обыграла Швейцарию и вышла в плей-офф ЧМ-2022

Пентагон рассказал о нескольких каналах связи с РФ по вопросам безопасности

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У США и России есть несколько каналов связи для обсуждений в сфере безопасности, их недавнее использование обнадеживает. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщили в Пентагоне.

Ядрёный щит: Пентагон раскрыл свои планы по развитию ядерного оружия
Почему США отказываются сразу от нескольких стратегических систем вооружения

«США сохраняют несколько каналов связи для обсуждения важнейших вопросов безопасности с Россией во время непредвиденных обстоятельств или чрезвычайных ситуаций в целях предотвращения просчетов, военных инцидентов и эскалации. Нас обнадеживают недавние звонки высокопоставленных представителей Пентагона российским коллегам, и мы считаем, что продолжение диалога имеет решающее значение», — рассказали «РИА Новости» в ведомстве.

Ранее в этот день временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд заявила, что между главами Центрального разведывательного управления и Службы внешней разведки Уильямом Бёрнсом и Сергеем Нарышкиным существует канал для управления рисками, в особенности ядерными. Она уточнила, что данный канал связи страны вновь могут задействовать, однако пока этого в планах нет.

8 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ и США продолжают точечно взаимодействовать в тех сферах, где это важно, Москва всё так же открыта к диалогу. Она добавила, что точечные контакты по линии ведомств РФ и структур США сохраняются и не связаны с понятием полноформатных отношений.

В тот же день руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс указал на важность сохранения каналов диалога с РФ на фоне напряженности.

За последние месяцы было обнародовано несколько контактов на высоком уровне между официальными лицами США и России, поскольку Вашингтон настаивал на том, чтобы любые переговоры о прекращении конфликта на Украине проводились между Москвой и Киевом.

В Кремле на сообщения о переговорах заявили, что западная пресса публикует много уток и лучше получить официальные заявления от Белого дома. Также российская сторона напомнила, что всегда готова и открыта к началу переговоров с Киевом.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022