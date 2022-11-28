Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Мирный житель погиб на АЗС в Донецке при обстреле ВСУ
Армия
Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник выведен на орбиту
Мир
ФРГ потратит €20 млрд на покрытие дефицита боеприпасов из-за поставок на Украину
Мир
На Украине призвали страны Запада поставить ракеты дальностью 800 км
Политика
Путин и Токаев подписали совместную декларацию по итогам встречи в Кремле
Мир
Пентагон рассказал о нескольких каналах связи с РФ по вопросам безопасности
Мир
Die Welt сообщает о нехватке боеприпасов в армии ФРГ из-за поставок ВСУ
Происшествия
Поезда Савеловского направления МЖД задерживаются из-за травмирования человека
Общество
ГУМ-каток открылся на Красной площади в Москве
Общество
В ЕР призвали расширить поддержку на все семьи с детьми в сельской местности
Туризм
Сейшелы с 1 декабря отменят документы по COVID-19 для въезда туристов
Спорт
Сборная Бразилии обыграла Швейцарию и вышла в плей-офф ЧМ-2022

Die Welt сообщает о нехватке боеприпасов в армии ФРГ из-за поставок ВСУ

0
Фото: Global Look Press/imago-images
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бундесвер столкнулся с серьезным снижением количества боеприпасов из-за регулярной военной помощи в адрес Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет 28 ноября обозреватель Герхард Хегманн в своей статье для издания Die Welt.

По двум фронтам: Киев пытается склонить ФРГ и Израиль к поставкам оружия
Ближневосточное государство заподозрили в предоставлении систем для перехвата беспилотников

«Боевые действия на Украине привели к огромному расходу боеприпасов и подтолкнули страны НАТО пополнить запасы своих войск», — пишет он в своей статье.

Как отмечает Хегманн, производство боеприпасов сокращается на фоне того, что поставки сырья, без которого невозможно производство пороха для современного вооружения, также упали. Ранее они поступали из Китая, однако с началом пандемии темпы поставок существенно увеличились. На данный момент поставка может идти вплоть до полугода.

Обозреватель также указал на то, что на данный момент имеющихся у армии Германии запасов хватит не более чем на несколько дней настоящей полномасштабной войны.

«По имеющимся подсчетам, в случае войны запасов хватит всего на несколько часов или в лучшем случае — пару дней», — рассказал Хегманн.

Еще одним препятствием для быстрого пополнения запасов патронов для немецкой армии стали стандарты НАТО по качеству патронов. Как отметил журналист, с 1990-х годов в армии ФРГ используют снаряды с малым содержанием вредных веществ для снижения негативного влияния на здоровье солдат.

Ранее 28 ноября представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт сообщил о том, что власти ФРГ хотят потратить €20 млрд из бюджета на восполнение дефицита боеприпасов.

До этого, 23 ноября, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о приближении страны к границам поставок вооружений. По ее словам, Германия вынуждена отклонять просьбы некоторых стран об оказании новой военной помощи. Однако Ламбрехт заявила, что ФРГ будет продолжать поддерживать Украину.

22 октября канцлер Германии отметил, что почти треть немцев недовольна поставками оружия на Украину и санкциями против РФ. Однако он заверил, что правительство ФРГ продолжит оказывать Киеву помощь, в том числе военную.

Германия и другие государства Европы увеличили поставки оружия Украине на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. РФ многократно подчеркивала, что таким образом страны Запада становятся де-факто участниками конфликта.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022