Die Welt сообщает о нехватке боеприпасов в армии ФРГ из-за поставок ВСУ

Бундесвер столкнулся с серьезным снижением количества боеприпасов из-за регулярной военной помощи в адрес Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет 28 ноября обозреватель Герхард Хегманн в своей статье для издания Die Welt.

«Боевые действия на Украине привели к огромному расходу боеприпасов и подтолкнули страны НАТО пополнить запасы своих войск», — пишет он в своей статье.

Как отмечает Хегманн, производство боеприпасов сокращается на фоне того, что поставки сырья, без которого невозможно производство пороха для современного вооружения, также упали. Ранее они поступали из Китая, однако с началом пандемии темпы поставок существенно увеличились. На данный момент поставка может идти вплоть до полугода.

Обозреватель также указал на то, что на данный момент имеющихся у армии Германии запасов хватит не более чем на несколько дней настоящей полномасштабной войны.

«По имеющимся подсчетам, в случае войны запасов хватит всего на несколько часов или в лучшем случае — пару дней», — рассказал Хегманн.

Еще одним препятствием для быстрого пополнения запасов патронов для немецкой армии стали стандарты НАТО по качеству патронов. Как отметил журналист, с 1990-х годов в армии ФРГ используют снаряды с малым содержанием вредных веществ для снижения негативного влияния на здоровье солдат.

Ранее 28 ноября представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт сообщил о том, что власти ФРГ хотят потратить €20 млрд из бюджета на восполнение дефицита боеприпасов.

До этого, 23 ноября, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о приближении страны к границам поставок вооружений. По ее словам, Германия вынуждена отклонять просьбы некоторых стран об оказании новой военной помощи. Однако Ламбрехт заявила, что ФРГ будет продолжать поддерживать Украину.

22 октября канцлер Германии отметил, что почти треть немцев недовольна поставками оружия на Украину и санкциями против РФ. Однако он заверил, что правительство ФРГ продолжит оказывать Киеву помощь, в том числе военную.

Германия и другие государства Европы увеличили поставки оружия Украине на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. РФ многократно подчеркивала, что таким образом страны Запада становятся де-факто участниками конфликта.

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