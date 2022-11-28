Сборная Бразилии обыграла Швейцарию и вышла в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Бразилии 28 ноября обыграла команду Швейцарии в матче второго тура групповой стадии чемпионата мира по футболу в Катаре.

Встреча прошла на стадионе «974» в Дохе и завершилась со счетом 1:0 в пользу Бразилии.

Единственный гол был забит во втором тайме на 83-й минуте полузащитником бразильцев Каземиро. Как передает «Спорт-Экспресс», гол нападающего сборной Бразилии Винисуса Жуниора, забитый на 64-й минуте, был отменен после изучения атаки бригадой видеоассистента рефери (VAR) и установления положения вне игры.

Благодаря победе Бразилия вышла в плей-офф чемпионата мира. Команда занимает первое место в группе G (6 очков). На второй строчке после второго тура находится Швейцария (3 очка), на третьей — Камерун (1 очко), на четвертой — Сербия (1 очко).

2 декабря состоится заключительный тур групповой стадии, на котором Бразилия сыграет с Камеруном, а Швейцария — с Сербией.

Ранее в понедельник сборные Сербии и Камеруна сыграли вничью в матче группового турнира чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре завершилась со счетом 3:3.

В этот же день сообщалось, что в сборной Бразилии произошла вспышка вирусной инфекции. По данным портала Goal, из-за симптомов гриппа тренировки команды на ЧМ пропустили вратарь Алисон Бекер, полузащитник Лукас Пакета и нападающий Антони Матеус дус Сантус. Их отправили на изоляцию и попросили тренироваться индивидуально в отеле.

24 ноября нападающий сборной Бразилии Неймар получил травму в матче первого тура на ЧМ против Сербии. На поле он столкнулся с сербским защитником Николой Миленковичем. У футболиста диагностировано растяжение правой лодыжки.

Также сборная Бразилии временно осталась без защитника Данило из-за растяжения левого голеностопа, которое он тоже получил в матче против команды Сербии. Он не выйдет на поле в оставшихся матчах группового этапа против Швейцарии и Камеруна (2 декабря), напоминает «Спорт-Экспресс».

Тогда сборная Бразилии обыграла Сербию со счетом 2:0.

Церемония открытия ЧМ-2022 состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в катарском городе Эль-Хаур. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.