Экс-замгенсека НАТО назвал поставку Киеву ПРО Patriot шагом к войне с Россией

Передача Украине систем противоракетных систем (ПРО) Patriot будет равнозначна шагу к войне НАТО с Россией. Об этом 28 ноября заявил бывший заместитель генерального секретаря НАТО по операционным вопросам Адам Коберацкий в интервью польскому таблоиду Super Express.

Он отметил, что системы ПРО Patriot изготавливают США, владельцем стала Германия, а находятся они на балансе сил НАТО, так как Берлин заявил, что вооружение станет частью противоракетной обороны альянса.

«В целях ограничения возможности передачи оружия туда, где оно не должно передаваться, лицо, приобретающее оружие, является конечным пользователем, обязующимся не передавать оружие в дальнейшем», — подчеркнул он.

По словам Коберацкого, Германия не может «просто так передать» эти вооружения, так как это потребует более широких договоренностей.

«Однако если элементы противоракетной обороны НАТО могут быть переброшены на Украину, то этого делать нельзя, потому что это поставит альянс в ситуацию войны, де-факто войны с Россией», — добавил бывший генсек военного блока.

Разговоры вокруг поставок вооружений Украине он назвал политическим цирком, не имеющим отношения к вопросу безопасности.

Ранее, 24 ноября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал идею передачи немецких зенитных ракетных комплексов Patriot Украине. Как пояснил президент, после происшествия в Пшеводуве в стране убедились, что восточная польская граница и западная украинская граница — это одно и то же пространство.

До этого, 20 ноября, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт отметила, что инцидент с падением ракет в Польше выявил серьезные бреши в европейской системе противовоздушной обороны. Власти ФРГ рекомендовали Варшаве истребители Eurofighter и системы Patriot для защиты неба. Польша приняла это предложение.

15 ноября две ракеты попали в зерносушилку в Польше на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. Варшава и Киев практически сразу обвинили в случившемся Россию.

В Минобороны России опровергли спекуляции о причастности к произошедшему. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков уточнил, что фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

В свою очередь агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник в НАТО, что президент США Джо Байден проинформировал альянс и G7 о том, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО.