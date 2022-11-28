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В ДНР подписали указ об увольнении со службы мобилизованных аспирантов

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Фото: РИА Новости
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Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ, согласно которому мобилизованные аспиранты будут уволены с военной службы. Документ опубликован в понедельник, 28 ноября, на сайте Пушилина.

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В указе сказано, что демобилизованы будут учащиеся очной и очно-заочной форм обучения.

«Уволить с военной службы граждан, призванных на военную службы по мобилизации, получавших на момент их призыва образование соответствующего уровня впервые, обучавшихся по очной и очно-заочной формам обучения: в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

18 ноября Пушилин своим указом уволил с военной службы мобилизованных ранее студентов. Согласно документу, увольняются с военной службы обучающиеся по очной и заочной формам студенты региона, которые были призваны в рамках мобилизации.

Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник также подписал указ о демобилизации студентов.

13 ноября президент РФ Владимир Путин поручил провести демобилизацию ранее призванных на службу студентов ЛДНР. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, студенты будут отправлены домой для продолжения процесса обучения.

Москва продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к России, после чего 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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