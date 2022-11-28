В Шотландии допустили возможность повторного референдума

Министр по делам Шотландии Алистер Джек заявил, что повторный референдум о независимости от Великобритании возможен в будущем, если будет достигнута договоренность между шотландским и британским правительствами с одной стороны и гражданским обществом с другой. Об этом 28 ноября, в понедельник, пишет газета The Telegraph.

«Да, конечно, в Шотландии может быть проведен еще один референдум. Союз является добровольным, и об этом свидетельствует тот факт, что в 2014 году был проведен референдум, и тогда был достигнут консенсус между двумя правительствами Шотландии, между практически всеми политическими партиями, а также консенсус в гражданском обществе. Такова была позиция тогда, и это привело к согласию по проведению референдума», — приводит газета слова министра.

По словам Джека, в настоящий момент этого консенсуса нет, поскольку для большинства шотландцев важнее, чтобы правительство сосредоточилось на решении внутренних проблем, а не проводило референдум.

23 ноября Верховный суд Великобритании отказал Шотландии в проведении нового референдума о независимости без согласия британского правительства. Сообщалось, что суд единогласно пришел к выводу, что парламент Шотландии не имеет полномочий для принятия закона о референдуме.

В тот же день министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что вердикт Верховного суда Великобритании только усилит основания такого плебисцита.

Ранее, 21 октября, первый министр автономии Никола Стерджен заявила, что правительственный кризис в Великобритании и борьба за власть внутри правящей Консервативной партии усиливают аргументы в пользу независимости Шотландии.

О намерении провести референдум о независимости Шотландии в сентябре 2023 года первый министр заявила 28 июня.

В 2014 году в Шотландии уже прошел референдум о независимости. Тогда более 55% жителей региона проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании. В этом году власти предложили провести новый референдум, поскольку после прошлого Великобритания вышла из ЕС. Шотландцам необходимо решить, стоит ли в этой ситуации оставаться в составе Соединенного Королевства, отмечали они.