В ЕР призвали расширить поддержку на все семьи с детьми в сельской местности

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак направил обращение на имя вице-премьера Татьяны Голиковой с предложением внести коррективы в постановление кабмина РФ № 384 от 31.03.20 и № 630 для предоставления финансовой поддержки всем семьям с детьми, проживающим в сельской местности. С письмом ознакомились «Известия».

Турчак напомнил, что оба документа принимались в рамках реализации президентского указа «О ежемесячной выплате семьям, имеющим детей». Условием отказа в выплате является владение одним или несколькими земельными участками, суммарная площадь которых превышает 1 га для сельских поселений или межселенных территорий и 0,25 га — для всех остальных.

Предложение ЕР связано с тем фактом, что некоторым семьям с детьми, проживающим в сельских населенных пунктах, отказывали в выплатах из-за того, что сельские населенные пункты включались в состав муниципальных округов и утрачивали статус муниципального образования, подразумевающего под собой деревни, села, кишлаки и т.д.

В связи с чем было предложено внести корректировки, согласно которым выплаты будут поступать семьям, проживающим в сельской местности, независимо от того, в какие муниципальные образования входит их населенный пункт.

«Просим также эти изменения распространить на граждан, которым было отказано в назначении и выплате данного пособия ввиду изменения вида муниципального образования, куда входят сельские населенные пункты, где расположены участки заявителей», — добавил Турчак.

Ранее, 15 ноября, юрист Алексей Гавришев в беседе с «Известиями» рассказал о том, что единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка будет назначаться вместе с выплатами на ребенка до трех лет. Он отметил, что для получения пособия у семьи обязательно должен быть доход.

Ранее в этот день Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка. Размер пособия может составлять 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума в зависимости от уровня дохода конкретной семьи. По данным правительства, благодаря введению пособия с 1 января 2023 года в России выстроится единая адресная поддержка, которой будут охвачены семьи, воспитывающие около 9,2 млн детей.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержка семей с детьми со стороны государства должна быть более весомой и результативной. По его словам, несмотря на текущую ситуацию, власти не должны забывать о вопросах фундаментального характера. Путин указал на необходимость создать целостную систему поддержки семей с детьми, чтобы свести к минимуму угрозу бедности в таких семьях.