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Судно с удобрениями РФ для Малави отправится из Нидерландов в ближайшие 48 часов

ООН: судно с удобрениями РФ для Малави отправится из Нидерландов в ближайшие 48 часов
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Судно с российскими удобрениями для Малави отправится из Нидерландов в ближайшие два дня. Об этом на брифинге в понедельник, 28 ноября, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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«Мы ожидаем, что судно отправится в течение следующих 48 часов», — сказал Дюжаррик.

Как ожидается, корабль сначала прибудет из Нидерландов в Мозамбик, а затем оттуда удобрения отправят в Малави уже по суше.

Ранее, 11 ноября, Нидерланды разрешили отправку в Малави 20 тыс. т российских удобрений, застрявших в порту Роттердама из-за санкций.

24 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Евросоюз (ЕС) повлиять на Латвию, которая продолжает блокировать отправку российских минеральных удобрений в беднейшие страны. Дипломат напомнила, что речь идет о гуманитарной акции России по оказанию помощи нуждающимся, и подчеркнула, что Латвия, а также Эстония, Бельгия и Нидерланды уже три месяца удерживают российскую продукцию в своих портах.

До этого, 16 ноября, замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин рассказал «Известиям», что для России крайне важно, чтобы одна из частей стамбульских договоренностей, касающаяся вывоза зерна с Украины, сопровождалась прогрессом в другой части соглашения, затрагивающей вопрос экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.

12 ноября Вершинин сообщил, что в европейских портах под арестом находится до 280 тыс. т минеральных удобрений из России. По его словам, Москва предложила безвозмездно передать арестованные удобрения беднейшим странам, в первую очередь африканским. Он указал на то, что до сих пор почти ничего не сделано по этому вопросу.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 7 ноября рассказал «Известиям», что ООН пообещала России, что в ближайшее время сможет добиться снятия ограничений на вывоз российского продовольствия согласно зерновой сделке.

В конце октября президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова передавать бесплатно застрявшие в портах ЕС удобрения беднейшим странам, но Запад их не отдает. Путина возмутило решение снять ограничения и запреты на российские удобрения в Европе, а затем выпустить разъяснение, что они сняты только для стран Евросоюза, ограничив таким образом поставки нуждающимся странам.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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