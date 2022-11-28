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Военкор «Известий» показала последствия ударов ВСУ по Новой Каховке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Наталия Графчикова в понедельник, 28 ноября, показала последствия очередных ударов ВСУ по мирным жителям Новой Каховки в Херсонской области.

О разрушениях после ударов украинских боевиков «Известиям» рассказал глава Новой Каховки Владимир Леонтьев. Он показал корреспонденту огромные воронки от снарядов на улицах города.

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«Вот еще один прилет. Снаряд упал прямо в летнюю кухню, которая расположена в нескольких метрах от жилого дома. Разрушена крыша. Женщина только чудом не пострадала», — рассказала корреспондент.

По словам Графчиковой, во многих домах выбило стекла. Ранения получают мирные жители.

Накануне, 27 ноября, в результате обстрела со стороны украинских боевиков в Новой Каховке погибла женщина и был ранен мужчина. Кроме этого, обстрелом было повреждено несколько пятиэтажных домов. Одна из мин нарушила дорожное покрытие на улице Горького.

25 ноября сообщалось, что в Новой Каховке в результате минометного обстрела со стороны украинских войск погибли семь человек. В администрации города отмечали, что это самые большие жертвы среди мирного населения Новой Каховки за все девять месяцев.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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