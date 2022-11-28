В Германии рассказали о желании Зеленского устранить Кличко с политической арены

Президент Украины Владимир Зеленский предпринимает попытки устранить своего потенциального оппонента на предстоящих в 2024 году президентских выборах мэра Киева Виталия Кличко на фоне проблем с электричеством и отоплением в столице. Об этом 27 ноября написала немецкая газета Rheinische Post.

«С начала военной операции России на Украине в Киеве действовало негласное перемирие. <…> Однако теперь этот консенсус отменен президентом Владимиром Зеленским», — говорится в статье.

Как полагают немецкие журналисты, Зеленский публично сделал выговор городской администрации Киева за плохо оборудованные пункты обогрева, чтобы снизить рейтинг Кличко.

28 ноября Кличко заявил, что власти перевели вопрос некачественной организации пунктов обогрева в политическую плоскость и прибегают к манипуляциям по этой теме. По его словам, представители правящей партии «Слуга народа», которые раскритиковали киевские власти за пункты обогрева, в личной беседе сообщали, что пункты работают. Кличко подчеркнул, что не намерен вести политические споры. Он указал на необходимость действовать сообща, а не устраивать «какие-то политические танцы».

Согласно заявлению Кличко, на данный момент в Киеве работает более 430 пунктов обогрева. Также в случае чрезвычайной ситуации власти готовятся организовать еще более 100 пунктов. Мэр Киева сообщил, что за период отсутствия электроэнергии в Киеве в пункты обратились 3,7 тыс. человек.

Накануне глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что в Киеве из 530 предусмотренных пунктов обогрева закрытыми оказались 20%. По его словам, в некоторых так называемых «пунктах несокрушимости» отсутствуют электрогенераторы, интернет или вода. Депутат добавил, что будет вестись работа с киевскими властями для решения организационных вопросов в течение двух-трех дней.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября признал, что работа «пунктов несокрушимости» в Киеве и других городах страны организована плохо. Он раскритиковал работу киевской мэрии, которую возглавляет Виталий Кличко. Зеленский подчеркнул, что ожидает более качественной работы.

22 ноября Зеленский сообщил, что по всей Украине развернуто свыше 4 тыс. пунктов оказания базовых услуг населению на случай длительных отключений электроэнергии.

10 октября российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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