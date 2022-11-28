Захарова: слова папы римского о жестокости чеченцев и бурятов являются извращением истины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала запредельным извращением истины заявления папы римского Франциска о чеченцах и бурятах. Об этом дипломат заявила 28 ноября на круглом столе в Совете Федерации.

По ее словам, это уже не просто русофобия.

«Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня», — сказала Захарова.

Как она напомнила, в 90-х годах прошлого века звучали обвинения, что славяне «мучают народны Кавказа». Теперь уже слышны противоположные слова, отметила дипломат.

«Это же надо быть извращенцами истины», — заключила официальный представитель МИД РФ.

Так она прокомментировала слова понтифика в интервью американским СМИ, где папа римский назвал чеченцев и бурятов самой жестокой частью российских войск на Украине. Как он сказал,«если есть люди-мученики, то должны быть и те, кто их мучает».

Днем ранее посол Украины в США Оксана Маркарова допустила, что папа римский Франциск невнимательно читал произведения русского писателя Федора Достоевского. Так она прокомментировал слова понтифика о том, что он высоко ценит русских и их гуманизм.

В октябре папа римский призвал президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского перейти к мирным переговорам.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса, против которого Киев проводит военную операцию с 2014 года.

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