Дорогу Изборск – Остров приведут в порядок в 2023 году

В Палкинском районе Псковской области в 2023 году продолжится ремонт автодороги Старый Изборск – Палкино – Остров. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как рассказали Псковской ленте новостей в ГБУ ПО «Псковавтодор», планируется привести в порядок три участка дороги общей протяженностью порядка 10 км.

По словам специалистов регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству, которые приводит Псковское агентство информации, эта дорога связывает один из древнейших городов страны — туристический центр Старый Изборск, а также два крупных районных центра — Палкино и Остров. У нее важная социальная составляющая: трасса обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта, это один из подъездов к ФАПу в деревне Шабаны.

Рабочие отремонтируют асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины, пересечения, примыкания и съезды, восстановят часть обочин и виражей, укрепят откосы, засеяв травой. На остановках будут приведены в порядок заездные карманы, посадочные площадки с пандусом, появятся автопавильоны. Планируется отремонтировать мост через реку Великая.

Кроме того, шумовые полосы покроют холодным пластиком, термопластиком и краской нанесут дорожную разметку.

В октябре сообщалось, что в Псковской области отремонтировали три дороги к туристическим объектам. Рабочие обновили асфальт и укрепили обочины.