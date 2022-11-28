Посол России в Оттаве Степанов сообщил о вызове в МИД Канады

Посла России в Оттаве (Канада) Олега Степанова вызвали в МИД Канады, причина вызова неизвестна. Об этом Степанов сообщил в понедельник, 28 ноября.

В разговоре с «РИА Новости», посол уточнил, что его встреча с канадскими коллегами запланирована на 15:30 (23:30 мск).

При этом канадская газета National Post предположила, что вызов российского посла связан с публикациями посольства России в Оттаве в Twitter на тему законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, которые в канадском МИДе сочли атакой «на принятие и толерантность».

Ранее, 26 ноября, посольство РФ в Оттаве распространило в социальной сети заявление о том, что власти Канады и некоторых других стран занимаются намеренным искажением реальной картины, заявляя об универсальных правах человека на фоне принятия в России закона о запрете ЛГБТ-пропаганды.

В диппредставительстве указали на то, что пропаганда нетрадиционных отношений «ущемляет большинство российских граждан, желающих оградить себя и своих детей от навязывания чуждых их духовно-нравственным ценностям ориентиров».

При этом российское посольство подчеркнуло, что не вмешивается в канадскую внутреннюю политику и ждет равного уважительного отношения к российским законам.

Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии ранее, 24 ноября. Документ был поддержан единогласно. В ГД уточнили, что закон вводит прямой запрет пропаганды ЛГБТ и трансгендерности, а также педофилии, демонстрации ЛГБТ среди несовершеннолетних, побуждающей детей к смене пола информации.

В тот же день государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал российских законодателей отозвать законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в России. По его словам, закон станет серьезным ударом по свободе выражения мнений и правам ЛГБТКИ+ в России.

В ответ на это в посольстве России в Вашингтоне заявили, что Россия рассматривает критику США российского законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды как грубое вмешательство в свои внутренние дела. В посольстве призвали Вашингтон уважать выбор РФ.