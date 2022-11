В Британии высмеяли Сунака за слова о противостоянии России и Китаю

Читателей британской газеты Daily Mail возмутило заявление премьер-министра страны Риши Сунака о намерении противостоять Китаю и России при помощи политики «жесткого прагматизма».

Комментаторы в ответ обвинили правительство в попытке привлечь внимание к внешней политике, чтобы отвлечь от проблем внутри государства, и возложили на него ответственность за усугубление кризиса в стране.

«А может, сначала нужно разобраться с проблемами граждан у себя дома, прежде чем выходить на мировую арену? Вам пока еще очень далеко до глобального государственного деятеля», — написал Kernowforever.

Другой пользователь назвал Сунака посмешищем и заявил, что он не в состоянии противостоять даже потоку мигрантов.

«90% всех правительственных систем зависят от технологий из Китая. Наш враг не КНР, а британское правительство», — написал Emigrate if you can.

Ранее в этот день Сунак во время банкета в лондонском Сити заявил, что Великобритания должна выстраивать внешнюю политику на долгосрочную перспективу по примеру противников и конкурентов Лондона в лице КНР и РФ. По его мнению, сейчас краткосрочные планы недостаточны. Для этого страна должна совершить «революционный скачок» в своем подходе к внешней политике.

Сунак был избран новым премьер-министром Великобритании 24 октября. На пост его утвердил 25 октября король Соединенного Королевства Карл III.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва не ожидает позитивных изменений в политике Великобритании по отношению к России после назначения Сунака премьер-министром.