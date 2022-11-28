Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Мирный житель погиб на АЗС в Донецке при обстреле ВСУ
Мир
Украина в тестовом режиме импортировала электроэнергию из Румынии
Мир
ФРГ потратит €20 млрд на покрытие дефицита боеприпасов из-за поставок на Украину
Мир
На Украине призвали страны Запада поставить ракеты дальностью 800 км
Политика
Путин и Токаев подписали совместную декларацию по итогам встречи в Кремле
Мир
Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины
Мир
Посол России в Канаде сообщил о вызове в МИД
Происшествия
Поезда Савеловского направления МЖД задерживаются из-за травмирования человека
Общество
ГУМ-каток открылся на Красной площади в Москве
Мир
Судьи в Молдавии отклонили требование вернуть Додона под домашний арест
Туризм
Сейшелы с 1 декабря отменят документы по COVID-19 для въезда туристов
Армия
ВКС РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

В Британии высмеяли Сунака за слова о противостоянии России и Китаю

Читатели Daily Mail раскритиковали Сунака за слова о противостоянии РФ и Китаю
0
Фото: Global Look Press/Presidential Office of Ukraine
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Читателей британской газеты Daily Mail возмутило заявление премьер-министра страны Риши Сунака о намерении противостоять Китаю и России при помощи политики «жесткого прагматизма».

Завтра премьера: что не так с Риши Сунаком
Почему Великобританию может ждать передел собственности

Комментаторы в ответ обвинили правительство в попытке привлечь внимание к внешней политике, чтобы отвлечь от проблем внутри государства, и возложили на него ответственность за усугубление кризиса в стране.

«А может, сначала нужно разобраться с проблемами граждан у себя дома, прежде чем выходить на мировую арену? Вам пока еще очень далеко до глобального государственного деятеля», — написал Kernowforever.

Другой пользователь назвал Сунака посмешищем и заявил, что он не в состоянии противостоять даже потоку мигрантов.

«90% всех правительственных систем зависят от технологий из Китая. Наш враг не КНР, а британское правительство», — написал Emigrate if you can.

Ранее в этот день Сунак во время банкета в лондонском Сити заявил, что Великобритания должна выстраивать внешнюю политику на долгосрочную перспективу по примеру противников и конкурентов Лондона в лице КНР и РФ. По его мнению, сейчас краткосрочные планы недостаточны. Для этого страна должна совершить «революционный скачок» в своем подходе к внешней политике.

Сунак был избран новым премьер-министром Великобритании 24 октября. На пост его утвердил 25 октября король Соединенного Королевства Карл III.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва не ожидает позитивных изменений в политике Великобритании по отношению к России после назначения Сунака премьер-министром.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022