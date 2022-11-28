Замглавы МИД РФ Руденко примет участие в церемонии прощания с Макеем

Замглавы МИД России Андрей Руденко примет участие в церемонии прощания со скончавшимся 26 ноября главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем. Об этом стало известно в понедельник, 28 ноября.

Руденко примет участие также в похоронах Макея.

«В церемонии прощания с Владимиром Макеем и его похорон в Минске 29 ноября примет участие заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко, который на протяжении последних лет курировал в министерстве отношения с Белоруссией и другими странами СНГ, лично знал Макея и неоднократно встречался с ним в разных форматах», — сообщили «РИА Новости» в российском министерстве.

В МИД РФ также отметили, что книга соболезнований будет открыта в белорусском посольстве в Москве после похорон Макея.

«В настоящее время вопрос, кто из руководства МИД России и когда сделает в ней запись, находится в стадии проработки», — заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее сообщалось, что прощание с Макеем пройдет в Центральном доме офицеров в Минске 29 ноября. Начало запланировано на 10:00 мск. Отмечается, что дипломат будет похоронен на Восточном кладбище.

О смерти Макея стало известно накануне. Отмечалось, что кончина министра была внезапной.

Свои соболезнования выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве потрясены этим сообщением. Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров направил супруге Макея телеграмму с соболезнованиями. Он подчеркнул, что дипломат был истинным другом России, который внес уникальный вклад во всемерное развитие широкого двустороннего сотрудничества.

Владимир Макей — белорусский государственный деятель. В начале 2000-х годов работал помощником президента республики, в 2008–2012 годах занимал должность главы администрации президента Белоруссии. С 20 августа 2012 года по настоящее время был министром иностранных дел республики.