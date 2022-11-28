Раскраски для изучения татарского языка выпустили в Татарстане

В Татарстане выпустили две раскраски для изучающих татарский язык. Проект реализовала Федеральная национально-культурная автономия татар.

Раскраски посвящены национальному орнаменту и костюму. К ним прилагается вкладыш с цветными наклейками. Рядом с каждым рисунком — краткая информация на русском и татарском языках.

Тираж раскрасок составляет 3 тыс. экземпляров. Проект реализовали на средства гранта для некоммерческих организаций. Субсидия поступила из республиканского бюджета.

ИА «Татар-информ» со ссылкой на национально-культурную автономию уточняет, что методический материал разработали для того, чтобы повысить интерес молодого поколения к историко-культурному наследию татар через вовлечение детей в изучение духовных ценностей и традиций народа Татарстана.