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Украина в тестовом режиме импортировала электроэнергию из Румынии

Украинская энергетическая компания осуществила тестовый импорт электроэнергии из Румынии
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Украина провела первую тестовую закупку электроэнергии у Румынии. Об этом 28 ноября сообщило украинское издание «Лига» со ссылкой на государственную Энергетическую компанию Украины.

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Электричество закуплено в некоммерческих объемах.

«Государственный энерготрейдер АО «Энергетическая компания Украины» (АО «ЭКУ») 27 ноября 2022 года в тестовом режиме импортировал некоммерческие объемы электроэнергии из Румынии мощностью 1 МВт в течение двух часов (в 9:00 и 14:00)», — говорится в сообщении.

Право импортировать электроэнергию компания купила на аукционе национальной энергетической компании «Укрэнерго». Как добавили в АО «ЭКУ», импорт электроэнергии поможет в стабилизации энергосистемы Украины.

«Тестовые поставки необходимы для проверки технической возможности импорта электроэнергии из Европы в случае необходимости», — отметили в компании.

Ранее, 25 ноября, глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что на Украине разрабатывают механизм импорта электроэнергии из стран Евросоюза (ЕС).

По его словам, для обеспечения такого импорта нужны специальные механизмы из-за разницы цен на электроэнергию в Европе и на Украине. Механизм уже разрабатывается.

Ранее в этом месяце премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти 50% энергосистемы страны выведено из строя. Наиболее сложная ситуация со светом сложилась в Киеве и Одессе. Здесь начались экстренные отключения электричества.

Ранее, 28 октября, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что даже если Украина начнет закупать электроэнергию, например, в Словакии, это приведет только к дальнейшему росту цен на энергоносители как для Европы, так и для самих украинцев. Как отметил политик, покупка энергии у Европы не даст желанной стабильности в работе энергосистемы Украины.

Подключение Украины к евросистеме было завершено в начале лета, для того чтобы экспортировать электроэнергию с территории страны в Европу.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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