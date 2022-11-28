Снег с улиц Рязани будут вывозить в круглосуточном режиме

В Рязани в ночь на 29 ноября продолжат вывозить снег с улиц Гагарина и Грибоедова. Спецтехника, проводящая противогололедную обработку дорог, находится на дежурстве. При ухудшении погоды она выйдет на работу.

Тротуары обработают на всех городских улицах. В мэрии уточнили, что из-за изменения погодных условий в график могут быть внесены изменения, сообщает РИА «7 новостей».

За прошедшую ночь из Рязани вывезли 150 куб. м снега. Спецтехника работала в центре города. Грейдеры вышли на улицы в Горроще и Дашково-Песочне. Дороги обработали песко-соляной смесью, чтобы не допустить намерзания льда. Тротуары также обработали от гололеда.

С утра сотрудники коммунальных служб продолжили очищать улицы. Они обрабатывали реагентами тротуары, лестницы, зоны у остановок, пишет 62INFO.ru.