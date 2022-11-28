Работу школы на Сахалине приостановили после обнаружения трещин в здании

Здание школы в Долинском районе Сахалинской области обследуют после обнаружения дефектов. Детей на время проверки распределят в другие учреждения, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Речь идет о двухэтажном здании школы в селе Взморье. По словам мэра Долинского района Александра Тугарева, в воскресенье, 27 ноября, директор учреждения обнаружил внутренние и внешние дефекты во время обхода. В целях безопасности уроки были отменены.

Как рассказала министр образования региона Анастасия Киктева, в понедельник занятия прошли дистанционно, а с 29-го числа будет организован подвоз детей в школу села Советское.

28 ноября на место прибыла специальная комиссия. Эксперты установили маяки наблюдения за трещинами и теперь должны комплексно обследовать фундамент и само здание, определить характер и масштаб повреждений, выполнить лабораторные исследования, пишет ИА SakhalinMedia.

Ожидается, что результаты проверки станут известны 2 декабря. Тогда же будет принято решение о дальнейшей судьбе школы.

В школе в селе Взморье насчитывается 70 учеников. Также при ней работает детский сад, который размещен в отдельном здании. К нему у специалистов вопросов нет.