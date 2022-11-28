Знаки о запрете выхода на лед установили на берегу реки Воронеж

В Липецке в прибрежной черте реки Воронеж установили знаки «Выход на лед запрещен». Они появились в районе пляжей ЛТЗ, НЛМК и центрального пляжа. Именно эти места часто зимой выбирают для выхода на лед рыбаки.

Как отмечает Lipetskmedia, в Липецкой области этой осенью уже зарегистрирован один инцидент с выходом на лед. В Добринском районе 22 ноября на реке Плавица утонул рыбак.

С 25 ноября в регионе действует постановление об ограничении выхода на лед водоемов во время становления и таяния льда. Те, кто нарушит запрет, будут оштрафованы.

В ближайшее время специалисты продолжат устанавливать запрещающие знаки. Они появятся в местах, где жители традиционно выходят на реку с лыжами, коньками и рыболовными принадлежностями. В декабре будут проходить совместные рейды городских и региональных спасателей на водных объектах, пишет GOROD48 со ссылкой на пресс-службу администрации Липецка.

Ранее, 23 ноября, сообщалось, что в Обнинске в Калужской области мужчина провалился под лед. Пострадавшему помогли выбраться спасатели. Инцидент произошел на Белкинских прудах.