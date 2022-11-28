Судьи в Молдавии отклонили требование вернуть Додона под домашний арест

Высшая судебная палата Молдавии отклонила требование гособвинения о возвращении под домашний арест бывшего президента страны Игоря Додона. Об этом 28 ноября сообщил молдавский телеканал TRM.

Судьи сочли запрос прокуроров по мере пресечения необоснованным.

Таким образом, магистрат Верховного суда Молдавии решил, что Додон законно освобожден из-под домашнего ареста.

После заседания прокурор Петр Ярмалюк сообщил журналистам, что политику запрещено покидать страну в ближайшие 60 дней.

Додон был освобожден из-под домашнего ареста 18 ноября. Тогда экс-президент Молдавии заявил, что его борьба только начинается.

Политика задержали в мае, его поместили под домашний арест и предъявили обвинения в превышении полномочий в период, когда он занимал пост министра экономики в 2008 году.

По одному из пунктов обвинения Додону вменяют незаконное владение имуществом стоимостью €1 млн. Следствие утверждает, что это существенно превышает задекларированный им доход в 3 млн леев (€150 тыс.).

26 мая политик заявил, что считает дело против него политическим заказом нынешнего президента страны Майи Санду.