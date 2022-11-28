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Судьи в Молдавии отклонили требование вернуть Додона под домашний арест

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Высшая судебная палата Молдавии отклонила требование гособвинения о возвращении под домашний арест бывшего президента страны Игоря Додона. Об этом 28 ноября сообщил молдавский телеканал TRM.

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Судьи сочли запрос прокуроров по мере пресечения необоснованным.

Таким образом, магистрат Верховного суда Молдавии решил, что Додон законно освобожден из-под домашнего ареста.

После заседания прокурор Петр Ярмалюк сообщил журналистам, что политику запрещено покидать страну в ближайшие 60 дней.

Додон был освобожден из-под домашнего ареста 18 ноября. Тогда экс-президент Молдавии заявил, что его борьба только начинается.

Политика задержали в мае, его поместили под домашний арест и предъявили обвинения в превышении полномочий в период, когда он занимал пост министра экономики в 2008 году.

По одному из пунктов обвинения Додону вменяют незаконное владение имуществом стоимостью €1 млн. Следствие утверждает, что это существенно превышает задекларированный им доход в 3 млн леев (€150 тыс.).

26 мая политик заявил, что считает дело против него политическим заказом нынешнего президента страны Майи Санду.

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