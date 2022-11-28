Крупный маслозавод выведут на полную мощность в Курской области

Маслоэкстракционный завод выведут на полную мощность в ближайшее время в Касторенском районе Курской области. Общий объем инвестиций в проект составил 29,8 млрд рублей.

По словам губернатора Романа Старовойта, идет опытно-промышленная эксплуатация маслоэкстракционного завода ГК «Сотружество». Первая очередь уже перерабатывает выращенное в регионе сырье, пишет ИА «Абирег». Глава Курской области отметил значимость предприятия для востока региона.

Первая линия завода была запущена весной. Вторую очередь строили параллельно со строительством производственно-логистического комплекса по глубокой переработке масличных культур.

Ожидается, что предприятие буде способно переработать весь урожай Курской области — мощность составит 1 млн т в год.