Пять мобильных пожарных модулей поступили на Сахалин

Для лесопожарных формирований Сахалинской области закупили пять мобильных универсальных пожарных модулей МУП-300. Техника уже поступила в регион.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, модуль может быть использован для тушения лесных пожаров, при патрулировании и локализации возгораний. Оборудование произведено в России и может быть смонтировано на любое автотранспортное средство и легковой прицеп, пишет ИА SakhalinMedia.

«В 2021 году подобные модули поступили в лесопожарные станции восьми районов региона. Техника отлично себя зарекомендовала», — рассказал руководитель агентства лесного и охотничьего хозяйства региона Роман Остапенко.

Модули приобретены в рамках краевого проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».