Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом в понедельник, 28 ноября, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.

Онлайн-карта воздушных тревог министерства отмечена красным в указанных регионах, уточняется, что «тревога объявлена сегодня в 17:45» (18:45 мск).

Накануне утром воздушная тревога была объявлена на территории Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей. Сообщалось также о тревоге, объявленной в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева.

Ряд украинских Telegram-каналов заявлял также о взрывах в Кривом Роге.

Днем ранее сообщалось, что в Днепропетровске прогремели взрывы. Мэр города Борис Филатов сообщил об отключении нескольких электроподстанций после взрыва.

23 ноября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киевской, Винницкой и Львовской областях, Запорожье, Одессе и Очакове Николаевской области. В регионах наблюдаются перебои с подачей электричества. На следующий день МО РФ подтвердило нанесение ударов по объектам военного управления Украины и связанной с ними энергетической инфраструктуре.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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