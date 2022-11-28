Охрану хвойных деревьев усилили в Красноярском крае

На территории Красноярского края в преддверии новогодних праздников традиционно усилили охрану хвойных деревьев. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства лесного хозяйства.

Маршруты патрулирования и графики дежурств уже составлены. На дорогах между населенными пунктами выставлены посты ГИБДД, которые проверяют документы у всех, кто перевозит деревья хвойных пород.

В середине декабря лесные инспекторы также приступят к рейдам на елочных базарах. У торговцев будут проверять наличие разрешения на продажу елей, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В минлесхозе края подчеркивают, что самостоятельная заготовка хвойных запрещена. Штрафы для нарушителей составляют от 3 тыс. до 300 тыс. рублей, в особых случаях возможна уголовная ответственность, предусматривающая до семи лет лишения свободы.