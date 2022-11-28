Посол России в Канаде сообщил о вызове в МИД

Российский посол в Канаде Олег Степанов сообщил, что его 28 ноября вызвали в МИД страны.

«Приглашают в 15:30 (23:30 мск)», — сказал он «РИА Новости».

Как пишет канадская газета National Post, вызов дипломата во внешнеполитическое ведомство связан с публикацией посольства в Twitter по поводу законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды.

Ранее, 26 ноября, посольство РФ в Оттаве распространило в социальной сети заявление, в котором говорилось, что власти Канады и некоторых других стран занимаются намеренным искажением реальной картины, заявляя об универсальных правах человека на фоне принятия в России закона о запрете ЛГБТ-пропаганды.

В диппредставительстве указали на то, что пропаганда нетрадиционных отношений «ущемляет большинство российских граждан, желающих оградить себя и своих детей от навязывания чуждых их духовно-нравственным ценностям ориентиров». Кроме того, посольство обратило внимание, что не вмешивается в канадскую внутреннюю политику, и выразило надежду на такое же уважительное отношение к российским законам.

Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии ранее, 24 ноября. Документ был поддержан единогласно.

В ГД уточнили, что закон вводит прямой запрет пропаганды ЛГБТ и трансгендерности, а также педофилии, демонстрации ЛГБТ среди несовершеннолетних побуждающей детей к смене пола информации. Запрещена такая пропаганда в интернете (в том числе в играх), СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кинематографе, рекламе. Подчеркивается, что также запрещено продавать товары с соответствующей информацией.