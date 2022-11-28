Сотню подъездов жилых домов отремонтировали в Корсакове

В городе Корсакове (Сахалинская область) привели в порядок более 100 подъездов жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.

Работы начались летом текущего года и еще продолжаются. В среднем на один подъезд уходит неделя. Дома, где проходит обновление, определяют управляющие компании совместно с жильцами.

Как уточняет ИА SakhalinMedia, в подъездах проводятся малярно-штукатурные работы, при необходимости рабочие меняют окна, устанавливают новые почтовые ящики и приводят в порядок входные группы.

Всего в 2022 году запланирован ремонт 119 подъездов в 59 многоквартирных домах.