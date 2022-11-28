Каждой двадцатой пивоварне в Германии грозит закрытие на фоне усугубляющегося энергетического кризиса. Об этом пишет журнал Der Spiegel в понедельник, 28 ноября.

«Инфляция и неурожай негативно сказываются на немецких хмелеводах и пивоварнях. По оценкам представителей отрасли, до пяти процентов компаний могут отказаться в этом году», — отмечается в статье.

Проблема также усугубляется рекордно низким урожаем хмеля в ФРГ.

«Вдобавок ко всему, фермеры, выращивающие хмель в Германии, страдают от катастрофически низкого урожая», — отмечают авторы материала.

По их словам, в 2022 году урожай хмеля в Германии составил 34 406 т, что на 28% хуже, чем в прошлом году.

Президент Ассоциации немецких производителей хмеля Адольф Шапфл, чьи слова приводит издание, заявил, что сложная ситуация в этой отрасли будет продолжаться еще несколько лет.

«В долгосрочной перспективе это может затронуть каждую пятую компанию», — сказал он.

За два дня до этого, 26 ноября, немецкая газета Die Welt сообщила, что ряд немецких компаний на фоне усугубляющегося энергетического кризиса в ФРГ стали всерьез рассматривать перенос производства в другие страны. Уточнялось, что высокие цены на энергоносители вместе с ослабевающими темпами роста экономики страны привели к уязвимости немецких компаний по сравнению с положением предприятий в других странах.

23 ноября агентство Bloomberg узнало о заканчивающихся способах экономии газа у немецких компаний. По данным издания, около 75% компаний страны смогли сократить использование газа в производстве, несмотря на энергетический кризис. Однако теперь, когда способов экономить не осталось, им придется сокращать объемы производства, заявили 41,4% предпринимателей. Отмечается, что еще 12,3% компаний приняли решение о закрытии, так как испытывают серьезные проблемы на фоне энергокризиса.

3 ноября депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер заявил, что отказ Германии от российских энергоресурсов влияет на весь мировой рынок и приводит к росту бедности. Он также выразил мнение, что зеленые технологии не позволят решить энергетический кризис в ФРГ.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

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