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Сбившую мать с двумя детьми женщину полтора года назад лишали прав

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Наталью Украинскую, которая за рулем автомобиля вылетела на тротуар и насмерть сбила мать с 4-летним ребенком на северо-западе Москвы, лишали водительских прав в прошлом году.

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Как удалось выяснить «Известиям», в марте 2021 года Украинскую лишили водительских прав на четыре месяца после прошлогоднего ДТП.

7 января 2021 года женщина за рулем Kia столкнулась с Mercedes в центре Москвы. Было установлено, что авария произошла по вине Украинской, она проехала на красный сигнал светофора. Однако автоледи до последнего уверяла, что проехала на «оранжевый» сигнал.

В ДТП повреждения получила машина другого водителя, в августе этого года ему удалось взыскать с Украинской более 2 млн рублей.

27 ноября сообщалось, что автомобиль Kia наехал на женщину с двумя маленькими детьми ранее в этот день. После наезда автомобиль перевернулся. В результате мать детей погибла. Позже скончался один из ее детей. Известно, что на момент ДТП женщина шла с коляской — ребенок, находившийся в ней, не пострадал.

Позже в этот день правоохранители возбудили уголовное дело против Украинской.

Как рассказал очевидец происшествия, иномарка ехала на большой скорости и налетела на тротуар. В этот момент по тротуару женщина гуляла с мальчиком лет 6–7 и ребенком в коляске. По его словам, грудной ребенок отлетел вместе с коляской, а мать вместе со старшим сыном поджало машиной.

Сама 37-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля, пояснила, что потеряла сознание за рулем. После ДТП она дала показания в автомобиле полиции и прошла медосвидетельствование.

28 ноября в прокуратуре сообщили о задержании Украинской.

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