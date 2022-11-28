Токаев заявил о готовности рассмотреть вопрос союза с Россией и Узбекистаном

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным 28 ноября заявил, что готов рассмотреть вопрос о трехстороннем союзе с Россией и Узбекистаном.

«Сегодня говорил [президент РФ] Владимир Владимирович [Путин] о том, что нам нужно создать некий трехсторонний союз, и он собирается позвонить президенту Узбекистана [Шавкату Мирзиееву]», — сказал он.

Казахский лидер отметил, что ему необходимо вникнуть в данную тему, передает RT.

«В принципе мы готовы к этому. Почему бы нет», — добавил Токаев.

Ранее в этот день Путин и Токаев подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами, сообщает телеканал «Звезда».

В документе указывается, что Москва и Астана приложат усилия по предотвращению гонки вооружений в космосе и начнут укреплять сотрудничество в энергетике для создания возможности транзита энергоресурсов в третьи страны, сообщает телеканал «360».

Кроме того, армии РФ и Казахстана продолжат взаимодействовать в двустороннем и многостороннем форматах и воздержатся от действий, способных нанести ущерб их отношениям. Более того, Москва и Астана исходят из того, что в ядерной войне не может быть победителей и допустить ее начала нельзя.

В документе подчеркивается, что страны продолжат занимать близкие позиции по актуальным международным проблемам и не приемлют любые попытки фальсификации общей истории.

Также будут предприняты шаги по запуску многосторонних переговоров по Конвенции о борьбе с химическим и биологическим терроризмом.

Токаев прибыл в Москву 27 ноября. Поездка в российскую столицу для политика стала первым официальным зарубежным визитом после вступления в должность главы государства. На следующий день он заявил, что Казахстан будет делать всё для защиты российских инвестиций в республике.