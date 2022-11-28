Реклама
Прямой эфир
Мир
Заседание комиссии РФ и США по ДСНВ перенесено
Армия
Пушилин заявил скором окружении Артемовска войсками РФ
Мир
ФРГ потратит €20 млрд на покрытие дефицита боеприпасов из-за поставок на Украину
Мир
Politico указало на раскол в НАТО в вопросе политики в отношении КНР
Политика
Путин и Токаев подписали совместную декларацию по итогам встречи в Кремле
Мир
Британские экоактивисты начали протест против добычи нефти и газа
Армия
Росгвардейцы сорвали попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра
Мир
Папа римский заявил о намерении посетить Москву и Киев
Спорт
Футболист Груич поблагодарил россиян за поддержку сербов на ЧМ
Происшествия
Автобус с пассажирами застрял на острове Русском во Владивостоке из-за непогоды
Мир
В Польше выступили за плавающий потолок цен на газ в Евросоюзе
Армия
ВКС РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

Токаев заявил о готовности рассмотреть вопрос союза с Россией и Узбекистаном

0
Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным 28 ноября заявил, что готов рассмотреть вопрос о трехстороннем союзе с Россией и Узбекистаном.

«Сегодня говорил [президент РФ] Владимир Владимирович [Путин] о том, что нам нужно создать некий трехсторонний союз, и он собирается позвонить президенту Узбекистана [Шавкату Мирзиееву]», — сказал он.

Казахский лидер отметил, что ему необходимо вникнуть в данную тему, передает RT.

Всему голоса: как в Казахстане прошли президентские выборы
Кому прочат победу и когда будет известен результат

«В принципе мы готовы к этому. Почему бы нет», — добавил Токаев.

Ранее в этот день Путин и Токаев подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами, сообщает телеканал «Звезда».

В документе указывается, что Москва и Астана приложат усилия по предотвращению гонки вооружений в космосе и начнут укреплять сотрудничество в энергетике для создания возможности транзита энергоресурсов в третьи страны, сообщает телеканал «360».

Кроме того, армии РФ и Казахстана продолжат взаимодействовать в двустороннем и многостороннем форматах и воздержатся от действий, способных нанести ущерб их отношениям. Более того, Москва и Астана исходят из того, что в ядерной войне не может быть победителей и допустить ее начала нельзя.

В документе подчеркивается, что страны продолжат занимать близкие позиции по актуальным международным проблемам и не приемлют любые попытки фальсификации общей истории.

Также будут предприняты шаги по запуску многосторонних переговоров по Конвенции о борьбе с химическим и биологическим терроризмом.

Токаев прибыл в Москву 27 ноября. Поездка в российскую столицу для политика стала первым официальным зарубежным визитом после вступления в должность главы государства. На следующий день он заявил, что Казахстан будет делать всё для защиты российских инвестиций в республике.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022